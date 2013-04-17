Кредиторы "Амурметалла" готовятся к внешнему управлению

Первым пунктом повестки дня собрания стоит отчет временного управляющего Владимира БОЛДИНА о свой деятельности. Также кредиторам предложено «принять решение о применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве». Речь идет о введении на предприятии следующей стадии банкротства - внешнего управления.