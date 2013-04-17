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Кредиторы "Амурметалла" готовятся к внешнему управлению

17 апреля 2013, 23:43
Первое собрание кредиторов ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) назначено на 18 апреля.

Первое собрание кредиторов ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) назначено на 18 апреля.

Первым пунктом повестки дня собрания стоит отчет временного управляющего Владимира БОЛДИНА о свой деятельности. Также кредиторам предложено «принять решение о применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве». Речь идет о введении на предприятии следующей стадии банкротства - внешнего управления.

Кредиторам также предстоит выбрать кандидатуру внешнего управляющего или СРО, из членов которой арбитражным судом будет утверждаться арбитражный управляющий.

Также в повестку дня включен вопрос об образовании комитета кредиторов, определении количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрании его членов.

Напомним, что Арбитражный суд Хабаровского края 30 августа 2012 года ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Амурметалл» сроком на 4,5 месяца.

Внешэкономбанк в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль, в том числе, над ОАО «Амурметалл». Банк оценивал стоимость консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей. Бывшие владельцы «Амурметалла» получили право на выкуп акций у ВЭБа.

Долг «Амурметалла» на конец 2011 года составлял 26,5 млрд рублей (из которых задолженность перед ВЭБом - 5,3 млрд рублей) при выручке в 14,5 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Бизнес
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