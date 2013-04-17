Миклушевский: земли в Приморье хватит всем желающим

В обсуждении приняли участие члены краевой администрации, главы городов и районов Приморья, эксперты и представители общественности. На заседании рабочей группы присутствовал и губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который стал инициатором данного законопроекта. Принять участие в программе смогут семьи, где возраст обоих супругов не достиг 35 лет, и семьи, имеющие двух детей в возрасте до 18 лет. Речь идет не только о рожденных, но и об усыновленных детях, а вот вопрос о семьях, взявших детей под опеку, находится в стадии обсуждения.