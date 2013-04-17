Мусульмане Владивостока не лишатся культового помещения

В Приморском крае зарегистрировано 316 религиозных организаций. Не всегда они, как и другие некоммерческие организации, соблюдают требования федерального законодательства. Не случайно этноконфессиональным процессам в Приморском крае был посвящен круглый стол, прошедший на минувшей неделе в администрации Приморского края под председательством вице-губернатора Александра РОЛИКА.
Выступившая с докладом начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Приморскому краю Марина ГИРЕНКО отметила, что за 2012 год и первый квартал 2013 года за нарушение российских законов религиозным организациям, действующим в крае, сотрудниками управления вынесено более 20 письменных предупреждений. В отношении одной из них - Казыятского управления мусульман Приморского края - Приморский краевой суд 19 февраля 2013 года удовлетворил исковое заявление управления о ликвидации и исключении из Государственного реестра юридических лиц в связи с неоднократными нарушениями федеральных законов «О свободе совести и о религиозных объединениях» и «О некоммерческих организациях».
В ходе дискуссии представители некоторых мусульманских организаций выразили озабоченность, что верующие-мусульмане, проживающие во Владивостоке, в связи с этим решением могут лишиться помещения для отправления религиозных обрядов. На что получили однозначные заверения представителей краевой и городской властей, что их опасения безосновательны. Кроме того, было сообщено, что решение краевого суда о ликвидации Казыятского управления мусульман Приморского края не вступило в законную силу и в настоящее время обжаловано в установленном законом порядке в Верховный суд РФ.
Представители мусульманских организаций подняли также проблему, связанную с необходимостью внесения изменений в их учредительные документы. В связи с актуальностью вопроса начальник Управления Минюста РФ по Приморскому краю Игорь БАРАННИК предложил провести по этому поводу рабочую встречу с участием представителей прокуратуры края и заинтересованных религиозных организаций. Участники круглого стола были единодушны во мнении, что прямой диалог представителей органов власти и религиозных организаций полезен для поддержания стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе.
Мусульманская община Приморского края объединяет около 5000 последователей ислама и представлена во Владивостокском, Уссурийском, Находкинском, Артемовском, Партизанском, Арсеньевском, Дальнегорском, Спасском, Дальнереченском городских округах и Пожарском муниципальном районе.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.