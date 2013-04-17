Мусульмане Владивостока не лишатся культового помещения

Выступившая с докладом начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Приморскому краю Марина ГИРЕНКО отметила, что за 2012 год и первый квартал 2013 года за нарушение российских законов религиозным организациям, действующим в крае, сотрудниками управления вынесено более 20 письменных предупреждений. В отношении одной из них - Казыятского управления мусульман Приморского края - Приморский краевой суд 19 февраля 2013 года удовлетворил исковое заявление управления о ликвидации и исключении из Государственного реестра юридических лиц в связи с неоднократными нарушениями федеральных законов «О свободе совести и о религиозных объединениях» и «О некоммерческих организациях».