На Дальнем Востоке осужденного освободили в обмен на 200 шапок

- Характеристику бывший начальник собственноручно утвердил для последующего предоставления в Петропавловск-Камчатский городской суд. Этот документ, а также материалы личного дела осужденного послужили основанием для вынесения судом постановления об условно-досрочном освобождении. В результате чего осужденный был освобожден из ИК-5 от отбывания наказания условно-досрочно на один год и два месяца, - уточнили в следственном комитете.