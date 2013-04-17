Неразбериха в управлении приводит к отсутствию нормального регулирования работы пунктов пропуска на границе

Все нюансы взаимоотношений мог бы урегулировать федеральный закон о пунктах пропуска, но такого в стране не существует. А имеющиеся попытки улучшения ситуации с помощью изменения нормативных актов приводят к курьезам. Так, руководитель ФБУ «Администрация Амурского бассейна водных путей» Александр САВИН сообщил, что федеральным законом внесено изменение в кодекс водного транспорта. В соответствии с ним с 6 марта 2013 года его должность перестала называться «Капитан речного порта Хабаровск» и звучит как «Начальник службы государственного портового контроля». А какие функции выполняет начальник службы в пунктах пропуска, открытых для захода иностранных судов, в нововведениях не прописано, в постановлении же правительства РФ говорится о функциях капитана речного и озерного порта, которого уже нет.