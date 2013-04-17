Приморская компания "Владхлеб" меняет логотип

Компания «Владхлеб» начала программу ребрендинга. Сегодня в компании происходят изменения, и новый корпоративный бренд стал их отражением. Помимо нового бренда компания ставит перед собой и новые цели.
«Новый бренд стал отражением тех изменений, которые произошли в компании: производстве, технологиях, ассортименте и организации работы. Компания фокусируется на людях, с их желаниями и потребностями. Мы предлагаем продукцию, отвечающую современному ритму жизни», - говорит генеральный директор ОАО «Владхлеб» Дмитрий ШИНКАРЕНКО.
Наиболее заметным стало изменение фирменного стиля компании. Новый логотип - изображение колоса - символизирует преемственность, а отсутствие рамок, открытость логотипа символизирует открытость компании, динамику и нацеленность на потребности современного общества. Позиционный слоган отражает историю, которой гордится предприятие.
«Сегодня компания меняется по разным направлениям. Это новая стратегия ассортимента. Мы хотим сделать ассортимент структурированным и понятным для покупателя. Также сейчас идет модернизация производства. Мы вкладываем большие деньги для поддержки и улучшения качества продукции. И самое сложное преобразование - это оптимизация внутренних бизнес-процессов. Мы планируем уменьшить вмешательство человеческого фактора и бумажной работы, автоматизировать все процессы», - продолжает гендиректор компании.
Большое внимание традиционно «Владхлеб» уделяет качеству продукции. Компания постоянно ведет контроль входящего сырья и готовой продукции. Предприятие имеет свою производственную лабораторию, осуществляющую физико-химический, бактериологический и органолептический контроль.
На сегодняшний день ассортимент продукции насчитывает более 400 позиций. Ежедневный общий объем производимых предприятием хлебов, хлебобулочных и кондитерских изделий составляет 75 тонн. В компании работают порядка 900 человек.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.