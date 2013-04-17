Приморская компания "Владхлеб" меняет логотип

«Сегодня компания меняется по разным направлениям. Это новая стратегия ассортимента. Мы хотим сделать ассортимент структурированным и понятным для покупателя. Также сейчас идет модернизация производства. Мы вкладываем большие деньги для поддержки и улучшения качества продукции. И самое сложное преобразование - это оптимизация внутренних бизнес-процессов. Мы планируем уменьшить вмешательство человеческого фактора и бумажной работы, автоматизировать все процессы», - продолжает гендиректор компании.