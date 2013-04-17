Приморские законодатели отчитываются о доходах и имуществе по новым правилам

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам ЗС ПК Галуст АХОЯН, недавно отказавшийся от депутатской зарплаты, задекларировал доход в размере почти 2,2 млн руб.. Правда, эти сведения относятся к 2011 году, данных по 2012 году на сайте ЗС ПК пока нет. При этом декларированный доход супруги депутата превысил 111 млн руб. Больше мужей в минувшем году заработали также супруги Игоря ЧЕМЕРИСА и Валерия КАНА (15,4 и 15,6 млн руб. соответственно).