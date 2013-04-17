Приморскую технологию тиндализации от "Зеленых листьев" признали и за рубежом

Над решением задачи увеличения сроков хранения пастеризованного молока технологи компании работали почти 8 лет. «Открыв молочное направление в своем бизнесе, я всегда старался решить основную задачу - сохранить все полезные свойства натурального молока, а это значит снизить температуру обработки ниже 75OС, то есть производить щадящую пастеризацию, но при этом значительно увеличить сроки его хранения, что удобнее для потребителя и логистики, - говорит председатель совета директоров компании «Зеленые листья» Виктор МАРЧЕНКО. - Температурный порог в 75OС обусловлен тем, что при нагреве выше этой температуры разрушаются естественные витамины, например витамин С, мы считаем это недопустимым. До сих пор в мире эту проблему методом температурной обработки никто не мог решить – производители выпускают либо пастеризованное молоко с коротким сроком хранения (американским производителям за счет высокой культуры производства удалось довести срок хранения до 21 дня), либо стерильное с длительным сроком. Технологам нашей компании совместно с учеными удалось открыть новый способ обработки молока – тиндализацию, которая позволяет при минимальном температурном воздействии на парное молоко увеличить срок его хранения до 60 -90 дней. Прежде чем новая технология была внедрена в производство, мы провели множество опытов, изысканий и лабораторных исследований, затем выстроили уникальную линию, в которой объединили несколько эффектов и запатентовали свое изобретение не только в России, но и за рубежом. Наше ноу-хау заключается в том, что мы открыли новый способ обработки молока, который позволяет производить молоко, по срокам хранения близкое к стерильному, при этом оно остается «живым», с максимальной пищевой ценностью».