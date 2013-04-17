Россияне смогут удвоить пенсию, отработав 35 лет до и 10 лет после пенсионного возраста

В экономическом блоке правительства возражают против идеи Минтруда брать страховые взносы по основной ставке в 30% (в том числе - 22% в ПФР) с суммы в 2,3 от средней зарплаты по стране в расчете на год. Сейчас они взимаются до 1,6 средней зарплаты или до 568 000 руб. в год. По расчетам авторов новой формулы, в 2015 году, когда должна начать действовать новая формула, при предлагаемом подходе по ставке в 30% страховые взносы будут браться с дохода до 1 млн руб. в год.