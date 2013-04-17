Сахалинцы предлагают соединить остров с Японией энергомостом

Мероприятие станет площадкой для бизнес-диалога между Россией и Японией и выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень. Впервые будут представлены инвестиционные проекты в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры, а также проекты в области аквакультуры, лесопромышленного комплекса, туризма и спорта. Особое внимание планируется уделить следующим перспективным проектам: