Трудовая книжка для оформления загранпаспорта больше не понадобится

Кстати, прошлых мест работы, как и "бывших" имен и фамилий у заявителей и заявительниц может быть много, и чтобы все их уместить в одном документе, у обновленных анкет будет специальное приложение. Также в заявлении больше не надо будет указывать цель оформления заграничного паспорта - как объяснили в пресс-службе ФМС, теперь не важно, едет человек за рубеж на отдых или переезжает на постоянное место жительства.