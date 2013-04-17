У Дальневосточного региона не все в "Сумму" складывается

«Наш интерес к тем или иным активам всегда находится в четкой логике стратегии развития компании, - объяснял в интервью «Коммерсанту» президент группы «Сумма» Александр ВИНОКУРОВ. - Главные принципы этой стратегии сформировались несколько лет назад, план ее реализации регулярно обновляется. Последний раз мы это сделали в январе, проанализировав макроэкономические циклы, рыночную конъюнктуру и предоставляемые ими возможности для развития. В результате получился документ, в котором подробно изложено и аргументировано все то, что мы собираемся делать в ближайшие два года. В стратегии «Суммы» четко прописаны четыре блока, в которые мы хотим инвестировать и в которых будем развиваться, - это блоки транспорта, логистики и инфраструктуры, инженерно-строительный блок, блок нефтегазовой и горнорудной промышленности. У нас не было и не может быть случайных сделок. Многое из того, что нам приписывают на уровне переговоров или готовящихся сделок, не соответствует действительности». FESCO