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В Хабаровске "МегаФон" запустил суперкомпьютер ТОГУ

17 апреля 2013, 23:34
В Хабаровском Центре обработки данных (ЦОД) компании "МегаФон" запущен в промышленную эксплуатацию модуль суперкомпьютера Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). После запуска этого мощного вычислительного комплекса производительность всей суперкомпьютерной системы ТОГУ составила 15 терафлопс, то есть 15 трлн операций в секунду, сообщила пресс-служба оператора.
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В Хабаровском Центре обработки данных (ЦОД) компании «МегаФон» запущен в промышленную эксплуатацию модуль суперкомпьютера Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). После запуска этого мощного вычислительного комплекса производительность всей суперкомпьютерной системы ТОГУ составила 15 терафлопс, то есть 15 трлн операций в секунду, сообщила пресс-служба оператора.

Суперкомпьютерная система ТОГУ является кластером для высокопроизводительных вычислений. Это - основополагающее устройство для работы Центра космических технологий (ЦКТ) университета.

«Это достаточно мощный вычислитель, который используется для сложнейших научных вычислений, в первую очередь в сфере разработки высоких космических технологий, - говорит директор Научно-исследовательского института компьютерных технологий и телекоммуникаций ТОГУ Сергей БУРКОВ. - Благодаря ему университет активно участвует в целом ряде научных программ, в том числе и международных, требующих создания и расчета сложнейших математических моделей. Важно и то, что суперкомпьютеры способствуют не только развитию новейших технологий, но и инновационного мышления в обществе. Такие вычислительные центры и объединяющие их грид-системы становятся центрами колоссального притяжения и концентрации высококвалифицированных научных и инженерных кадров, прежде всего в сфере информационных технологий».

Для размещения суперкомпьютера ТОГУ воспользовался услугами Центра обработки данных компании «МегаФон», который расположен в Хабаровске и имеет высочайший уровень надежности, соответствующий Tier III в международной классификации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Связь#Хабаровск#Бизнес
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