В Хабаровске "МегаФон" запустил суперкомпьютер ТОГУ

«Это достаточно мощный вычислитель, который используется для сложнейших научных вычислений, в первую очередь в сфере разработки высоких космических технологий, - говорит директор Научно-исследовательского института компьютерных технологий и телекоммуникаций ТОГУ Сергей БУРКОВ. - Благодаря ему университет активно участвует в целом ряде научных программ, в том числе и международных, требующих создания и расчета сложнейших математических моделей. Важно и то, что суперкомпьютеры способствуют не только развитию новейших технологий, но и инновационного мышления в обществе. Такие вычислительные центры и объединяющие их грид-системы становятся центрами колоссального притяжения и концентрации высококвалифицированных научных и инженерных кадров, прежде всего в сфере информационных технологий».