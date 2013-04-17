В Хабаровске у Центрального гастронома появятся свои апартаменты

По словам представителя банка, средства пойдут на строительство торгово-развлекательного и гостиничного комплекса в центре Хабаровска по ул. Муравьева-Амурского. Первая очередь проекта предполагает пристройку к исторической части бывшего главного гастронома города нового комплекса с коммерческими торговыми площадями. Вторая очередь - это строительство на примыкающей территории гостиничного комплекса. Новая гостиница получит название «Апартамент Отель» и будет ориентирована на бизнес-путешественников.