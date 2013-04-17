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В Хабаровске у Центрального гастронома появятся свои апартаменты

17 апреля 2013, 23:32
Дальневосточный банк Сбербанка России выделил 240 млн рублей на строительство торгово-развлекательного и гостиничного комплекса в центре Хабаровска.

Дальневосточный банк Сбербанка России выделил 240 млн рублей на строительство торгово-развлекательного и гостиничного комплекса в центре Хабаровска.

«Хабаровское отделение банка предоставило компании ООО «Резерв» (входит в группу компаний «Центральный гастроном») финансовое обеспечение инвестиционного проекта сроком до 10 лет под залог коммерческой недвижимости под индивидуальную процентную ставку», - сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

По словам представителя банка, средства пойдут на строительство торгово-развлекательного и гостиничного комплекса в центре Хабаровска по ул. Муравьева-Амурского. Первая очередь проекта предполагает пристройку к исторической части бывшего главного гастронома города нового комплекса с коммерческими торговыми площадями. Вторая очередь - это строительство на примыкающей территории гостиничного комплекса. Новая гостиница получит название «Апартамент Отель» и будет ориентирована на бизнес-путешественников.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Строительство#Хабаровск#Бизнес
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