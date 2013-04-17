zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье крупная китайская компания создаст комплекс по переработке сельхозпродукции

17 апреля 2013, 15:50
В рамках проекта планируется создание высокотехнологичного комплекса по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, выращенной на территории Приморского края.
Сюжет
АТР

В администрацию Приморского края поступило официальное предложение Шанхайской компании экологически чистых продуктов питания «Трами» о реализации на Дальнем Востоке инвестиционного проекта по выращиванию и переработке сои, а также кукурузы и риса с перспективой экспорта части продукции в КНР и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках проекта планируется создание высокотехнологичного комплекса по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, выращенной на территории Приморского края, а в качестве площадки по реализации поступившего предложения предложена территория Хорольского муниципального района.

Главой Хорольского муниципального района Алексеем Губайдуллиным рассмотрено данное предложение и принято решение о совместном сотрудничестве и размещении комплекса на территории села Хороль.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Центральная Азия – Китай#Условия поставки газа в Китай#Поставки в Китай#Китай импорт#Производство#Производство газа#Экспорт нефти в Европу#Экспорт бензина#Газпром-Экспорт#Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай#Конкурсное производство#Экспорт в Китай#Китай экспорт#Производство бензина#Либерализация экспорта СПГ#Либерализация экспорта#Китай - Россия#Производство космических аппаратов#Экспорт#АТР#Институт горного дела СО РАН#Индия экспорт#Страны АТР#Китай импорт нефти#Производство СПГ#Нефтепродукты Китай#Экспорт СПГ#Штаб по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов#Китай роуминг#Нефтехимическое производство в России#Экспорт угля#Экспорт нефти Китай#Приморье#АЭС Китай#Производство шин#Китай#Россия - Китай#Исполнительные производства#Нефтехимиеское производство в России#Экспорт газа#Производство топлива#Экспорт нефти Россия#Экспорт нефти#Сельское хозяйство#Экспорт в Белоруссию#Россия экспорт#Производство бензина россия#Пищевое производство#Экспорт нефтепродуктов#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56