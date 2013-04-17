В Приморье крупная китайская компания создаст комплекс по переработке сельхозпродукции

В администрацию Приморского края поступило официальное предложение Шанхайской компании экологически чистых продуктов питания «Трами» о реализации на Дальнем Востоке инвестиционного проекта по выращиванию и переработке сои, а также кукурузы и риса с перспективой экспорта части продукции в КНР и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.