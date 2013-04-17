В Приморском крае инвесторов сделали льготниками

Условия таковы. Чтобы получить налоговые льготы, инвестор должен вложить не менее 150 млн рублей в течение трех лет или не менее 500 млн рублей в течение пяти лет и создать высокопроизводительные рабочие места. В таком случае в первые пять лет работы он полностью освобождается от налога на прибыль, в следующие пять лет ставка составляет 5%. Что касается налога на имущество, то в первые пять лет с момента постановки имущества на баланс организации ставка нулевая, в течение следующих пяти лет - 0,5%. В законопроекте оговаривается, что эта льгота касается имущества, вновь созданного и (или) приобретенного для реализации инвестиционного проекта.