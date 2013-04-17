В Приморском крае ипотека убегает от долгостроев

Сложностей в работе добавляет и непростая регистрация ипотечных сделок, связанных с еще не достроенными домами. Кредитование сделок по приобретению строящейся квартиры принципиально отличается от классической ипотечной сделки под покупку готового жилья: в случае с новостройкой заемщик не может предоставить банку залог в виде покупаемой квартиры. Потому что ее просто-напросто еще нет физически. Таким образом, покупатель строящейся квартиры может передать банку в залог лишь свое право требования на квартиру по договору долевого участия в строительстве. И только после сдачи дома в эксплуатацию, государственной регистрации права собственности заемщика на жилье и прочих формальностей банк может переоформить это самое право и получить ликвидное обеспечение по кредиту. Согласитесь, отличие весьма существенное.