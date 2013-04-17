В России готовится амнистия для осужденных за экономические преступления

Михаил Барщевский: К сожалению, в представлении немалой части наших не слишком богатых людей любой состоятельный человек воспринимается как вор, который должен сидеть в тюрьме. Хотя далеко не все предприниматели - богачи. Но обманутые дольщики будут более довольны, если им вернут потерянные деньги, а не просто посадят обидчика. Еще раз подчеркну: амнистия - не самоцель. Целью является улучшение инвестиционного климата в России. Поэтому то, что предлагает экспертный совет, это стартовая точка, первый шаг, за ним должны последовать другие. Уголовная политика в отношении предпринимателей должна быть изменена в принципе: привлечение к уголовной ответственности - только при наличии потерпевшего и при наличии ущерба. За экономические преступления должен судить суд присяжных, а санкция должна быть тоже экономическая, пускай разорительная, пусть осужденные попадают в должники, продают дом, квартиру, имущество, но - отвечают экономически. Тогда и интересы пострадавших, в том числе дольщиков, будут материально компенсированы.