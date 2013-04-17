В самолетах можно будет пользоваться мобильниками

Сейчас три авиакомпании могут предложить своим пассажирам воспользоваться своей электронной почтой или позвонить со своего телефона. Но это больше вопрос престижа как для авиакомпаний, так и для сотовых операторов. Так как сигнал идет через спутник на борт самолета, то "это достаточно дорогое удовольствие", констатировал Никифоров. По оценкам экспертов, это в десять раз дороже, чем передача обычного сотового сигнала. "Мы сегодня прорабатываем альтернативные способы доставки услуг связи на борт самолета", - сообщил Никифоров. Скорее всего, это будут направления Москва - Санкт-Петербург, Москва - Сочи и некоторые другие, сказал он, отметив, что Минкомсвязи готово обсуждать эти маршруты с заинтересованными ведомствами.