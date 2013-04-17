Владимир Миклушевский: "Приморцы смогут гулять по Золотому мосту до глубокой ночи"

Главе региона доложили, что для подготовки и проведения праздничных мероприятий в управлении МВД по Приморскому краю создана рабочая группа. С конца апреля она будет работать в круглосуточном режиме. В общей сложности для обеспечения порядка на первомайских праздниках будет задействовано более трех тысяч сотрудников полиции.