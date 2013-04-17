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Владимир Миклушевский сохраняет высокую медиа-активность в рейтинге губернаторов

17 апреля 2013, 17:44
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в марте занял 24 место из 83 в рейтинге "Медиалогии" глав субъектов России.
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Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в марте занял 24 место из 83 в рейтинге «Медиалогии» глав субъектов России.

Владимир Миклушевский появлялся в материалах российских СМИ 1 948 раз, что обеспечило ему медиа-индекс 499,01. Рейтинг составлен на основе упоминаний в СМИ в марте 2013 года.

В рейтинге губернаторов ДФО глава Приморья занял третье место. В тройку лидеров также вошли врио губернатора Магаданской области Владимир Печеный и губернатор Чукотки Роман Копин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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