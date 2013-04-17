Власти устроили ИПподром для бизнеса

Повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей произошло с 1 января 2013 г. С этого времени фиксированный платеж в ПФР рассчитывается исходя из двух минимальных размеров оплаты труда (а не одного, как это было раньше). С 1 января увеличился и сам МРОТ, в результате сумма страховых взносов выросла более чем в два раза: если в 2012 г. она составляла 17 208,25 руб. в год, то в 2013 г. – 35 664,66 руб. Причиной такого резкого скачка стали недостатки действующей системы: до сих пор расходы ПФР на финансирование пенсионных выплат для самозанятых граждан значительно превышали их платежи.