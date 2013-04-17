Власти устроили ИПподром для бизнеса

Предприниматели поняли одно: правила игры в нашей стране непредсказуемы и могут поменяться в любой момент
На прошлой неделе вопрос о снижении страховых взносов индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд активно обсуждался как на краевом, так и на федеральном уровне.
Повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей произошло с 1 января 2013 г. С этого времени фиксированный платеж в ПФР рассчитывается исходя из двух минимальных размеров оплаты труда (а не одного, как это было раньше). С 1 января увеличился и сам МРОТ, в результате сумма страховых взносов выросла более чем в два раза: если в 2012 г. она составляла 17 208,25 руб. в год, то в 2013 г. – 35 664,66 руб. Причиной такого резкого скачка стали недостатки действующей системы: до сих пор расходы ПФР на финансирование пенсионных выплат для самозанятых граждан значительно превышали их платежи.
Обратный эффект
Пока результатом нововведения стало лишь массовое закрытие ИП. По данным, озвученным на расширенном совещании в Госдуме в середине прошлой недели, число ИП, прекративших деятельность с начала года, в целом по стране составило от 350 до 486 тыс. (по различным оценкам).
Изначально планировалось, что в результате повышения страховых взносов дефицит бюджета ПФР ощутимо уменьшится. Но по факту из-за повального снятия ИП с регистрационного учета Пенсионный фонд уже недополучил 12,5 млрд руб. Кроме того, по данным Минтруда, с декабря прошлого года по март нынешнего число безработных, зарегистрированных в службе занятости, увеличилось на 97 тыс. человек (эксперты полагают, что в значительной степени рост произошел за счет бывших ИП).
Общественные организации, объединяющие предпринимателей, забили тревогу. «ОПОРА России» менее чем за месяц собрала более 135 тысяч подписей против повышения страховых взносов для ИП (приморскому отделению удалось собрать порядка 600).
«Решение о повышении страховых взносов стало огромной проблемой не только для предпринимателей, но и для малых территорий и даже целых регионов, где ИП создают жизненно необходимую инфраструктуру, - заявил Игорь САВИНОВ, председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ России». - Прежде всего эта мера ударила по тем предпринимателям, чей годовой доход не превышает 150 тысяч рублей».
«Практически каждый день к нам обращаются предприниматели с просьбой повлиять на ситуацию, - рассказала Надежда ТКАЧЕНКО, член правления НП «Лига торговых предпринимателей» Приморского края. – Многие выражают намерение закрыть предприятие, если в ближайшее время ничего не изменится. Прежде всего это небольшие ИП, занятые в сфере обслуживания населения и в розничной торговле. Не секрет, что многие ИП, снимаясь с учета, просто уходят в тень – они продолжают работать, как раньше, но перестают платить налоги. А это означает, что, повысив страховые взносы, правительство добилось обратного эффекта».
Психология, политика и бэкграунд
В то же самое время представители налоговых органов уверяют, что совокупная налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей практически не изменилась, а если и выросла – то весьма незначительно. Дело в том, что, согласно налоговому законодательству, ИП могут уменьшить сумму ЕНВД, начисленного за квартал, на сумму уплаченных за тот же период страховых взносов. То же самое правило действует в отношении УСН. Но все это возможно лишь в случае фактической уплаты страховых взносов (она должна производиться ежеквартально равными долями) – только после этого производится перерасчет по другим налогам.
Получается, что выплаты, производимые ИП, перераспределяются в пользу Пенсионного фонда, но о резком скачке совокупного налогового бремени говорить вряд ли возможно. Почему же предприниматели продолжают протестовать и требовать пересмотра новой системы?
«Это вопрос не только финансовый, но в какой-то степени психологический и политический, - поясняет Юрий КОРСАКОВ, заместитель председателя Приморского отделения «ОПОРЫ России». - В последние годы на государственном уровне была четко обозначена задача: создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. И надо признать, что многое было сделано… А теперь оказалось, что одной рукой государство вроде бы поддерживает бизнес, а другой рукой – увеличивает страховые взносы более чем в два раза. Предприниматели восприняли это нововведение как сигнал: правила игры непредсказуемы и могут поменяться в любой момент, государству верить нельзя».
И еще один важный момент. Во всей этой истории важен не только факт увеличения страховых взносов, но и бэкграунд, в роли которого выступает, к примеру, законопроект о повышении транспортного налога на автомобили стоимостью свыше 5 млн руб., представленный правительством Госдуме 1 апреля. Поясним: это все, что осталось от налога на роскошь, предложенного справедливороссами весной прошлого года. Если тот, первоначальный законопроект предлагал обложить налогом элитную недвижимость стоимостью свыше 30 млн руб. и транспортные средства стоимостью свыше 3 млн руб., то первоапрельский документ в самом деле выглядит как неудачная шутка.
По данным статистики, которые приводит Оксана ДМИТРИЕВА, зампред думского комитета по бюджету и налогам, автомобилей стоимостью свыше 5 млн руб. в России всего несколько тысяч, а значит, фискальный эффект от этого закона будет минимальным. А вот если бы был принят первоначальный вариант, это принесло бы в бюджет 200-250 млрд рублей, «что равно всем налоговым поступлениям от малого бизнеса, всем упрощенным режимам и единому сельхозналогу», рассказала Оксана Дмитриева журналу «Профиль».
Изменения грядут?
Можно ли ожидать пересмотра нового порядка выплаты страховых взносов? Судя по тому, что этой проблемой озаботился уже российский президент, – да, по крайней мере, с большой долей вероятности.
В прошлый четверг наболевший вопрос обсуждался на совещании под председательством первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, сообщает «РИА Новости». Здесь «ОПОРА России» совместно с Минэкономразвития представили консолидированную позицию по проблеме повышения страховых взносов: для ИП с оборотом менее 300 тыс. руб. в год предложено сохранить базу для начисления взносов в размере 1 МРОТ, для более крупных предпринимателей база должна определяться из расчета 1 МРОТ плюс 1% от оборота (это правило предполагается ввести задним числом с 1 января 2013 г.). Однако Минфин, Минтруд и ПФР выступили против данной инициативы.
В ходе совещания прийти к единому мнению не удалось, и было принято решение внести соответствующий законопроект в Госдуму, где обсуждение будет продолжено. На данный момент предлагается два варианта поддержки для предпринимателей: первый – дифференциация ставок по схеме, предложенной «ОПОРОЙ России» совместно с Минэкономразвития, второй – субсидирование страховых взносов для тех предпринимателей, которые не в состоянии их уплачивать.
Елена ВОЛКОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.