Госдума разрешит автовладельцам выкладывать записи со своего видеорегистратора специально для ГИБДД

Госдума привлечет обычных водителей к процессу обеспечения порядка на автомобильных трассах
Депутат Роберт Шлегель отметил, что по предложению общественного движения «СтопХам», он создает документ, который разрешит автовладельцам выкладывать записи со своего видеорегистратора на специально созданную для этого страничку в интернете. При этом, ГИБДД вынудят возбуждать по таким свидетельствам уголовные дела. Роберт Шлегель считает, что сегодняшняя система для этого не очень подходит. Для того, чтобы очевидцу сообщить о правонарушении, нужно потратить массу времени, да и в целом – удобств никаких. «На практике надо ехать в полицию с этой записью либо вызывать наряд ДПС и долго его ждать. Далеко не все готовы пройти эту процедуру», - отметил депутат.
А вот выложить запись авторегистратора на специальной созданный для таких целей портал – куда проще. Только при попытке «залить» в систему видео предварительно нужно будет пройти процедуру авторизации. По мнению автора законопроекта, такая защита поможет избежать клеветнических и анонимных свидетельств, со ссылкой на auto.newsru.com пишет Gudok.ru.