Госдума разрешит автовладельцам выкладывать записи со своего видеорегистратора специально для ГИБДД

Депутат Роберт Шлегель отметил, что по предложению общественного движения «СтопХам», он создает документ, который разрешит автовладельцам выкладывать записи со своего видеорегистратора на специально созданную для этого страничку в интернете. При этом, ГИБДД вынудят возбуждать по таким свидетельствам уголовные дела. Роберт Шлегель считает, что сегодняшняя система для этого не очень подходит. Для того, чтобы очевидцу сообщить о правонарушении, нужно потратить массу времени, да и в целом – удобств никаких. «На практике надо ехать в полицию с этой записью либо вызывать наряд ДПС и долго его ждать. Далеко не все готовы пройти эту процедуру», - отметил депутат.