Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в 2012 году заработал 5,99 млн рублей

Отмечается, что в собственности супругов Миклушевских находится шесть земельных участков площадью от 100 до 1,5 тысяч квадратных метров, находящихся в России, два дома и квартира. Также в пользовании у них находится государственная дача. За прошедший год новых объектов недвижимости в семье губернатора не появилось. Личных автомобилей в их собственности нет, пишет РИА "Новости".