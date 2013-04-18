Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в 2012 году заработал 5,99 млн рублей

Доход губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году чуть больше, чем у Путина и Медведева, которые заработали примерно по 5,8 миллиона рублей.
Как сообщила админитсрация, доход губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году составил 5,99 миллиона рублей.
При этом в 2011 году доход Миклушевского превысил 3,9 миллиона рублей. Таким образом, в 2012 году губернатор заработал в 1,5 раза больше, чем в 2011 году.
Годовой доход супруги губернатора, по данным администрации, составил 74,9 тысячи рублей.
Отмечается, что в собственности супругов Миклушевских находится шесть земельных участков площадью от 100 до 1,5 тысяч квадратных метров, находящихся в России, два дома и квартира. Также в пользовании у них находится государственная дача. За прошедший год новых объектов недвижимости в семье губернатора не появилось. Личных автомобилей в их собственности нет, пишет РИА "Новости".