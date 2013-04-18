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Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в 2012 году заработал 5,99 млн рублей

18 апреля 2013, 19:27
Доход губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году чуть больше, чем у Путина и Медведева, которые заработали примерно по 5,8 миллиона рублей.

Доход губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году чуть больше, чем у Путина и Медведева, которые заработали примерно по 5,8 миллиона рублей.

Как сообщила админитсрация, доход губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году составил 5,99 миллиона рублей.

При этом в 2011 году доход Миклушевского превысил 3,9 миллиона рублей. Таким образом, в 2012 году губернатор заработал в 1,5 раза больше, чем в 2011 году.

Годовой доход супруги губернатора, по данным администрации, составил 74,9 тысячи рублей.

Отмечается, что в собственности супругов Миклушевских находится шесть земельных участков площадью от 100 до 1,5 тысяч квадратных метров, находящихся в России, два дома и квартира. Также в пользовании у них находится государственная дача. За прошедший год новых объектов недвижимости в семье губернатора не появилось. Личных автомобилей в их собственности нет, пишет РИА "Новости".

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