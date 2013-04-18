Как установить пластиковое окно самому

Процесс установки нового окна тоже начинается со снятие створок, так как окно приходит к вам цельным. Делайте все очень аккуратно, чтобы не допустить повреждений. Далее вам нужно вставить в оконный проем раму. Однако перед этим этот проем необходимо подготовить. Его нужно выровнять и удалить остатки старого материала. Установленную раму нужно закрепить специальными установочными клиньями, чтобы иметь возможность отрегулировать позиции рамы. Помните, что вам обязательно нужно поставить раму правильно. Для этого используйте лазерный уровень. Только после этого раму можно закреплять. Для этого лучше всего использовать монтажные пластины или анкерные болты. Учтите, что использовать некачественные крепежные элементы, либо же обычные гвозди нельзя.