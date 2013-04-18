Медведев разрешил работникам ЖКХ и гражданам "стучать" на соседей за лишних жильцов

К счастью, собственно перерасчеты платы за коммунальные услуги только по одним таким актам, составленным теми, кто по сути не имеет компетенции определять, сколько граждан на самом деле живет в той или иной квартире, не будут производиться, отмечает корреспондент «Нового Региона». Прежде в «доносах» придется разбираться сотрудникам миграционных служб и полицейским. Для начала составившие акт должны будут обратиться в подразделения ГУ МВД России и в ФМС России. Поскольку в соответствии с обновленным федеральным законодательством в сфере миграционного учета, теперь проживание без прописки является административным нарушением (ст. 19.15 п.1 КоАП РФ, – прим. НР), то сотрудники правоохранительных органов по заявлению должны будут провести проверку. Если факт незарегистрированного проживания подтвердится, на всех «непрописанных» будет составлен протокол об административном правонарушении, который затем будет передан в суд, где и решится, должен человек заплатить штраф (от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, – прим. НР) или нет, пишет "РИА "Новый Регион".