Медведев разрешил работникам ЖКХ и гражданам "стучать" на соседей за лишних жильцов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал новое постановление, касающееся предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам. Поправки коснулись регламента выявления т.н. «фактически проживающих» людей в многоквартирных домах. Глава кабмина официально разрешил коммунальщикам, а также жильцам «многоквартирников» писать кляузы на соседей. Разбираться в доносах придется полицейским и сотрудникам миграционных служб.
Как передает корреспондент «Нового Региона», глава кабинета министров России Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в некоторые акты Правительства России по вопросам предоставления коммунальных услуг». Разработанный Минрегионом РФ по поручению президента Владимира Путина документ касается сразу нескольких важных пунктов. В частности, он устанавливает размеры потребления общедомовых к/у, которые отныне не должны превышать нормативов на «общедомовку»; снимает с граждан обязанность предоставлять показания приборов учета в установленные коммунальщиками сроки; разрешает гражданам не платить за общедомовое водоотведение; четко регламентирует, что относится к общему имуществу, по которому рассчитывается плата за подомовое потребление; вводит обязательный перерасчет платы за «коммуналку» при сверке показаний приборов учета на общедомовое потребление воды; существенно увеличивает размеры нормативов – как на индивидуальное, так и на общедомовое потребление; а также разрешает составлять т.н. акты «об установлении количества временных жильцов с установлением возможности перерасчета размера платы».
Фактически это означает то, что теперь и сотрудники обслуживающих организаций, и жильцы многоквартирников могут самостоятельно составить протокол, определяющий количество «непрописанных» граждан в той или иной квартире. Примечательно, что оснований для составления такого акта не требуется – достаточно лишь подозрения, оформленного на бумаге, о том, что, например, в квартире №50 проживает не один официально зарегистрированный гражданин, а еще пять незарегистрированных. «Согласно постановлению, если сотрудник ЖКХ располагает сведениями о неучтенных жильцах (проживающих в квартире более 5 дней), то он вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении», – говорится в документе.
К счастью, собственно перерасчеты платы за коммунальные услуги только по одним таким актам, составленным теми, кто по сути не имеет компетенции определять, сколько граждан на самом деле живет в той или иной квартире, не будут производиться, отмечает корреспондент «Нового Региона». Прежде в «доносах» придется разбираться сотрудникам миграционных служб и полицейским. Для начала составившие акт должны будут обратиться в подразделения ГУ МВД России и в ФМС России. Поскольку в соответствии с обновленным федеральным законодательством в сфере миграционного учета, теперь проживание без прописки является административным нарушением (ст. 19.15 п.1 КоАП РФ, – прим. НР), то сотрудники правоохранительных органов по заявлению должны будут провести проверку. Если факт незарегистрированного проживания подтвердится, на всех «непрописанных» будет составлен протокол об административном правонарушении, который затем будет передан в суд, где и решится, должен человек заплатить штраф (от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, – прим. НР) или нет, пишет "РИА "Новый Регион".