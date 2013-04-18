Полиция установила личности мужчин, поднявшихся на пилон Золотого моста во Владивостоке

Полиция Управления МВД России по Приморскому краю установила личности троих мужчин, проникших на Золотой мост во Владивостоке, а затем поднялись на пилон мостового перехода через бухту Золотой Рог.
Установлено, что трое жителей краевого центра беспрепятственно проникли на объект. Их имена не разглашаются до окончания проверки. Двое жителей краевого центра родились в конце 1980-х, старший из них – 1979 года рождения. Мужчины неоднократно привлекались к ответственности за правонарушения, предусмотренные Административным кодексом Российсской Федерации. Их ждет визит в полицию. В краевом управлении полиции молодым людям предстоит объяснить свой поступок.
Проверка сотрудниками полиции видеоролика, размещенного на видеохостинге, продолжается. Выясняются причины и условия, обстоятельства проникновения посторонних лиц на объект. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Полиция УМВД России по Приморскому краю благодарит блогеров и пользователей глобальной сети Интернет за помощь в установлении личностей участников видеосъемки, сообщает Евгения Соковишина, пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю.