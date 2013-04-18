Полиция установила личности мужчин, поднявшихся на пилон Золотого моста во Владивостоке

Установлено, что трое жителей краевого центра беспрепятственно проникли на объект. Их имена не разглашаются до окончания проверки. Двое жителей краевого центра родились в конце 1980-х, старший из них – 1979 года рождения. Мужчины неоднократно привлекались к ответственности за правонарушения, предусмотренные Административным кодексом Российсской Федерации. Их ждет визит в полицию. В краевом управлении полиции молодым людям предстоит объяснить свой поступок.