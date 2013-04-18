Яндекс и Mail.ru: кто упадет ниже?

Дивиденды имеют значение. Мы считаем, что солидная денежная позиция Яндекса (оценивается на уровне $1.0 млрд в 1К13) – одна из основных причин, почему инвесторы оценивают акции компании выше, чем бумаги Mail.ru. В то время как существенные объемы денежных средств ассоциируются с перспективами дивидендов, мы отмечаем, что значительная часть этих средств (около $250 млн) недавно была зарезервирована под программу выкупа акций с рынка. Как заявил менеджмент Яндекса в ходе conference call по итогам 4К12, компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время, а аккумулированные денежные средства рассматриваются в качестве страховки на случай негативного изменения конкурентной среды. Если менеджмент подтвердит приверженность этой позиции в ходе публикации результатов за 1К13, это может стать дополнительным источником разочарования для инвесторов. В то же время дивидендная история Mail.ru остается актуальной, поскольку компания может продать часть портфельных инвестиций в 2013 г. и направить поступления на выплаты акционерам. Mail.ru владеет 0.52%-ной долей в Facebook, стоимость которой в текущих котировках оценивается в $329 млн, а также может принять участие в IPO Qiwi и получить за свою долю (21.35%) $170-235 млн. Таким образом, в рамках базового сценария специальный дивиденд в 2013 г. может достичь $2.0 на акцию Mail.ru (дивидендная доходность 7.7%).