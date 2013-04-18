Яндекс и Mail.ru: кто упадет ниже?

Обе компании представят финансовые результаты за 1 квартал уже сегодня четверг.
Акции Яндекса упали в цене до $20.4 по состоянию на закрытие торгов 15 апреля, достигнув минимального значения за последние 8 месяцев. С момента запуска торговой идеи (22 марта) акции Яндекса подешевели на 10.6%, показав динамику хуже основного конкурента – Mail.ru – и индекса ММВБ (-4.1% и 5.4% соответственно). Доходность нашей pair trade составила 6.4% за 17 торговых дней – раньше целевого горизонта в 1 месяц. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
Спред сузился, однако дисбаланс сохраняется. С точки зрения ценовых уровней премия MAIL к YNDX повысилась до 31% с 22% с момента запуска торговой идеи. Однако акции MAIL продолжают торговаться на сравнительно низких уровнях к основному конкуренту, что указывает на то, что рынок не вполне объективно оценивает фундаментальные характеристики двух российских интернет-историй. Текущая премия Mail.ru к Яндексу по-прежнему находится существенно ниже среднего значения за последние 12 месяцев (53%), при этом Mail.ru предлагает дисконт в 16% к своему основному конкуренту по мультипликатору 2013e EV/EBITDA и 11%-ный дисконт по P/E. Соответственно, мы считаем, что в краткосрочной перспективе процесс ребалансировки на рынке между акциями указанных компаний может продолжиться.
Отчетность за 1К13 окажет решающее влияние на отношение инвесторов. Обе компании представят финансовые результаты за 1К13 в четверг, 25 апреля. На наш взгляд, квартальная отчетность Mail.ru отразит улучшение трендов в сегменте баннерной рекламы (источник опасений во 2П12) и окажет поддержку настроениям инвесторов. С другой стороны, мы считаем, что акции Яндекса не застрахованы от распродажи на фоне квартальных результатов (после публикации отчетности за 4К12 котировки YNDX снизились на 10%), поскольку доля в поисковых запросах пользователей смартфонов и инвестиции в проект в Турции по-прежнему остаются источником беспокойства.
Дивиденды имеют значение. Мы считаем, что солидная денежная позиция Яндекса (оценивается на уровне $1.0 млрд в 1К13) – одна из основных причин, почему инвесторы оценивают акции компании выше, чем бумаги Mail.ru. В то время как существенные объемы денежных средств ассоциируются с перспективами дивидендов, мы отмечаем, что значительная часть этих средств (около $250 млн) недавно была зарезервирована под программу выкупа акций с рынка. Как заявил менеджмент Яндекса в ходе conference call по итогам 4К12, компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время, а аккумулированные денежные средства рассматриваются в качестве страховки на случай негативного изменения конкурентной среды. Если менеджмент подтвердит приверженность этой позиции в ходе публикации результатов за 1К13, это может стать дополнительным источником разочарования для инвесторов. В то же время дивидендная история Mail.ru остается актуальной, поскольку компания может продать часть портфельных инвестиций в 2013 г. и направить поступления на выплаты акционерам. Mail.ru владеет 0.52%-ной долей в Facebook, стоимость которой в текущих котировках оценивается в $329 млн, а также может принять участие в IPO Qiwi и получить за свою долю (21.35%) $170-235 млн. Таким образом, в рамках базового сценария специальный дивиденд в 2013 г. может достичь $2.0 на акцию Mail.ru (дивидендная доходность 7.7%).
ZRPRESS.ru, Владивосток.