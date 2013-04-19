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Из Приморья выдворили более 100 иностранцев

19 апреля 2013, 16:05
В основном это граждане из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и т.д. Среди нарушителей миграционного законодательства Российской Федерации также граждане Вьетнама и Китая.

С начала 2013 года сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю исполнили решения судов о выдворении 104 иностранных граждан.

Все они явились нарушителями миграционного режима, то есть не имели документов, подтверждающих право на пребывание на территории Российской Федерации, к тому же злостно уклонялись от выезда из РФ по истечению установленного срока.

В основном это граждане из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и т.д. Среди нарушителей миграционного законодательства Российской Федерации также граждане Вьетнама и Китая.

В настоящее время в спецприемниках находятся 13 иностранных граждан, ожидающих выдворения за пределы РФ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

#Новости#Миграция#Внутренняя миграция#Приморье#Политика
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