На погоду в Приморье окажет влияние циклон

Теплая и солнечная погода ожидает жителей Приморья в выходные дни, воздух прогреется до плюс 10 — 14 градусов, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. "Вероятность выпадения осадков на юге края низкая. На погоду в северных районах Приморья окажет влияние циклон с северо-западной части Тихого океана, идущий в Охотское море. Он может принести на север края осадки", — рассказал собеседник РИА "Новости".
По его словам, в выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 10 — 14 градусов тепла.
"В континентальных районах Приморья температура на выходных будет более высокой, чем на побережье. Днем воздух прогреется до плюс 7 — 14 градусов. Температура воздуха ночью составит от 0 до 3 градусов тепла", — отметил собеседник.