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На погоду в Приморье окажет влияние циклон

19 апреля 2013, 13:37
В ближайшие выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается

Теплая и солнечная погода ожидает жителей Приморья в выходные дни, воздух прогреется до плюс 10 — 14 градусов, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. "Вероятность выпадения осадков на юге края низкая. На погоду в северных районах Приморья окажет влияние циклон с северо-западной части Тихого океана, идущий в Охотское море. Он может принести на север края осадки", — рассказал собеседник РИА "Новости".

По его словам, в выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 10 — 14 градусов тепла.

"В континентальных районах Приморья температура на выходных будет более высокой, чем на побережье. Днем воздух прогреется до плюс 7 — 14 градусов. Температура воздуха ночью составит от 0 до 3 градусов тепла", — отметил собеседник.

#Новости#Прогноз погоды#Приморье#Общество
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