На погоду в Приморье окажет влияние циклон

Теплая и солнечная погода ожидает жителей Приморья в выходные дни, воздух прогреется до плюс 10 — 14 градусов, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. "Вероятность выпадения осадков на юге края низкая. На погоду в северных районах Приморья окажет влияние циклон с северо-западной части Тихого океана, идущий в Охотское море. Он может принести на север края осадки", — рассказал собеседник РИА "Новости".