Структурные продукты: как заработать, не рискуя своим капиталом

Какой инвестор – особенно начинающий – не мечтает как можно больше зарабатывать, ничем при этом не рискуя. Однако потенциальные убытки и необходимость много времени уделять собственному инвестиционному портфелю отпугивают многих. На самом же деле есть очень простой способ создать свой портфель с заданным уровнем максимальных потерь (или вообще без них) – купить структурный продукт, говорит директор Владивостокого филиала БКС Премьер Алексей Исаков.
«Структурный продукт можно сравнить с выбором блюда на обед: мы можем пойти в столовую и выбрать единственно возможный набор «первое/второе/третье», можем пойти в ресторан и выбрать уже готовое блюдо из предложенного списка, а можем взять тарелку и пойти к «шведскому столу» с тем, чтобы наложить себе абсолютно любых ингредиентов в нужных нам пропорциях», - так описывают суть структурных продуктов Я.Шляпочник и Г.Сорокопуд в книге «Новая культура инвестирования, или Структурированные продукты».
Как это работает Структурный продукт – это, по сути, упакованный в единый портфель набор финансовых инструментов. Подбираются они в определенной пропорции, например, 90% средств вкладывается в облигации, 10% - в покупку опционов.
То есть в состав структурного продукта подбираются инструменты безрисковые, с фиксированной доходностью и рисковые. При этом доли их таковы, что доходность безрисковой части компенсирует максимальный убыток по рисковым активам. В итоге максимальная просадка портфеля не превышает заданной инвестором величины. То есть вы можете ограничить свой портфель максимальным убытком 10% или вообще отказаться от риска и выбрать продукт со 100%-ой защитой капитала.
График
Простой пример: у нас есть 1000 рублей. 900 рублей мы кладем на депозит под 11% годовых, а на оставшиеся 100 рублей мы покупаем опционов Call (на покупку) на фьючерсы по индексу РТС. Таким образом, через год наши 900 рублей в банке превратятся снова в 1000 рублей, и мы как минимум остаемся «при своих». При этом 100 рублей, вложенные в опционы, могут как практически обесцениться, если базовый актив подешевеет, так и многократно вырасти. То есть мы одновременно гарантируем себе сохранность средств (за счет депозита), но при этом получаем возможность поучаствовать в росте базового актива, если таковой состоится. Доход от структурных продуктов облагается налогом по ставке 13%.
«Что же мешает инвестору просто положить 95 рублей на депозит, а оставшиеся 5 рублей самостоятельно вложить в акции или купить на них опционы?» - спросите вы. Если человек ожидает роста какого-либо актива, то, действительно, логично совершить его прямую покупку, причем даже на все 100% средств. Но помните: в таком случае наш доход зависит исключительно от точности нашего прогноза, опыта работы на рынке, а также требует от нас дополнительного времени. Поэтому структурные продукты идеально подходят новичкам, а также опытным инвесторам, которые не желают рисковать и не хотят много времени уделять самостоятельным инвестициям. Кроме того, многие СП строятся на внебиржевых опционах, которые недоступны обычному инвестору другим способом.
Плюсы и минусы структурных продуктов
Плюсы 1. Доходность структурных продуктов в среднем выше, чем по депозитам. Риск – ниже, чем по акциям. Инвестор имеет возможность установить приемлемый для себя уровень убытков с расчетом на бОльший потенциальный доход.
2. Не требуется квалификации и большого опыта работы на фондовом рынке. Достаточно просто выбрать продукт на основе своих личных приоритетов.
3. Абсолютно отсутствует «человеческий фактор»: вы не управляете своими средствами на основе своих прогнозов, ими не управляет даже профессиональный управляющий, который тоже способен допускать ошибки. Все варианты заранее известны при любых рыночных движениях, вы лишь выбираете исходные параметры.
4. Возможность зарабатывать не только на растущем рынке. Можно получать доход на падающем рынке, а также на нестабильном, благодаря широкому набору инструментов.
Минусы 1. Относительно высокий порог входа. При снижении суммы входа вам будет доступно гораздо меньше стратегий.
2. Структурные продукты, как и банковские вклады, имеют срок действия. Как и при досрочном отзыве вклада, досрочное закрытие структурного продукта нежелательно – это может привести к потере части вложений, мы по факту получим на руки сложный портфель из ряда инструментов, которые «живут» каждый своей жизнью и с которыми придется разбираться самостоятельно.
Заключение Структурные продукты подходят тем, кто хочет вложить средства на продолжительный срок – например, от 6 месяцев (оптимально – даже дольше, хотя есть продукты и на более короткие сроки), и при этом полностью избавить себя от необходимости самостоятельного управления средствами. При этом инвестор может рассчитывать на приемлемую доходность с максимальным уровнем защиты капитала. Конечно, в одном материале сложно рассказать обо всех тонкостях продукта, но с минимальными знаниями вам будет проще сориентироваться и сделать правильный выбор. Мы рекомендуем при выборе структурного продукта обращать внимание на базовый актив и начать с наиболее понятного вам.
ZRPRESS.ru, Владивосток.