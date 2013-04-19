Структурные продукты: как заработать, не рискуя своим капиталом

Простой пример: у нас есть 1000 рублей. 900 рублей мы кладем на депозит под 11% годовых, а на оставшиеся 100 рублей мы покупаем опционов Call (на покупку) на фьючерсы по индексу РТС. Таким образом, через год наши 900 рублей в банке превратятся снова в 1000 рублей, и мы как минимум остаемся «при своих». При этом 100 рублей, вложенные в опционы, могут как практически обесцениться, если базовый актив подешевеет, так и многократно вырасти. То есть мы одновременно гарантируем себе сохранность средств (за счет депозита), но при этом получаем возможность поучаствовать в росте базового актива, если таковой состоится. Доход от структурных продуктов облагается налогом по ставке 13%.