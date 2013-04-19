Цены на нефть упали до рекордных отметок

Нефть Brent стоит ниже $100 за баррель.
Сегодня для российского рынка акций складывается непростой внешний фон, который за ночь привел к снижению цен на сырьевые товары (нефти и медь) до рекордно низких значений за последние несколько месяцев, что указывает на то, что спрос на рисковые активы останется низким. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
Снижение американских индексов, азиатские рынки по большей части снижаются, цены на нефть Brent ниже $100 за барр. Вчера американские рынки снизились (DJIA -0.94%, S&P 500 -1.43%) на фоне сигналов замедления роста мировой экономики, понижения прогнозов от МВФ, критики QE в преддверии встреч G-20 на этой неделе, разочаровывающих корпоративных отчетов и долговых проблем в Европе. Находясь под давлением указанных факторов в сочетании напряженной ситуацией в Северной Кореи сегодня утром все азиатские индексы торгуются на отрицательной территории (Hang Seng -0.05%, Shanghai -0.16%, Nikkei -0.20%). Фьючерсы на S&P 500 не показывают существенной динамики (+0.03%), при этом фьючерсы на нефть Brent торгуются существенно ниже отметки в $100 за барр. на уровне $97.75 за барр.
В фокусе: События – сегодня в преддверии саммита G-20, который пройдет в выходные, начинается двухдневная встреча заместителей министров финансов и глав центробанков, по итогам которой, как ожидается, будет сформулирован ряд вопросов для саммита – главными темами станет неприятие развивающимися странами политики QE развитых государств, которая, по мнению первых, негативно влияет на рисковые активы – мягкая риторика по количественному смягчению в ближайшие дни станет де факто одобрением ослабления монетарной политики и поддержит рисковые активы. Сегодня также выступят представители ФРС (Плоссер, Буллард) и министр финансов США Джек Лью – первые затронут тему QE, последний прокомментирует состояние мировой экономики. Макростатистика – США: данные по заявкам на пособие по безработице, запасам природного газа.
Вчера: Отскок на снижении. Российский рынок акций начал торги в «плюсе», однако затем быстро развернулся и снова завершил сессию существенным снижением. Слабое состояние мировой экономики, вызванное мерами бюджетной экономии в Европе, секвестром в США и ужесточением политики в Китае, побудило МВФ снизить прогноз по росту мировой экономики, что оказало давление на цены на сырьевых рынках (промышленные металлы, цены на нефть Brent), рубль и российский рынок акций. Кроме того, корпоративный отчет Bank of America оказался хуже ожиданий. В отсутствие позитивных новостей понижение прогноза по росту экономик основных торговыми партнерами России и снижение котировок Brent оказали существенное давление на российский рынок, зависящий от цен на нефть.
По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились на 2.73% до $96.8 за барр., рубль ослаб до RUB 31.84 против доллара США, RTS (-2.12%), ММВБ-50 (-1.22%).
ZRPRESS.ru, Владивосток.