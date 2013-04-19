Цены на нефть упали до рекордных отметок

Снижение американских индексов, азиатские рынки по большей части снижаются, цены на нефть Brent ниже $100 за барр. Вчера американские рынки снизились (DJIA -0.94%, S&P 500 -1.43%) на фоне сигналов замедления роста мировой экономики, понижения прогнозов от МВФ, критики QE в преддверии встреч G-20 на этой неделе, разочаровывающих корпоративных отчетов и долговых проблем в Европе. Находясь под давлением указанных факторов в сочетании напряженной ситуацией в Северной Кореи сегодня утром все азиатские индексы торгуются на отрицательной территории (Hang Seng -0.05%, Shanghai -0.16%, Nikkei -0.20%). Фьючерсы на S&P 500 не показывают существенной динамики (+0.03%), при этом фьючерсы на нефть Brent торгуются существенно ниже отметки в $100 за барр. на уровне $97.75 за барр.