В Приморье насчитали 16,9 тыс. чиновников, половина из которых не спешат повышать свою квалификацию

В Приморье за последние три года из числа кадров гражданской службы не повышали свою квалификацию 2808 работников федеральных органов (27,1% численности), 1523 – краевых (68,7%) и 2175 работников муниципальной службы (50,3%), сообщает Приморскстат.
При этом, согласно нормативным актам в Российской Федерации государственные и муниципальные служащие должны получать не реже одного раза в три года дополнительное профессиональное образование.
В Приморском крае численность государственных и муниципальных служащих снизилась за год на 2,3% и составила 16,9 тыс. человек. Доля женщин среди государственных служащих составила 73,7%, муниципальных служащих – 78,2%.
В 2012 году по программам дополнительного профессионального образования было обучено 2576 федеральных государственных служащих (24,8% численности), 252 государственных служащих краевого уровня (11,4% численности). Обучение проводилось за счет федерального и краевого бюджета, соответственно. Только четыре человека заплатили за повышение своей квалификации из собственных средств. Прошли профессиональную переподготовку 61 служащий, стажировку – 9, остальные повысили квалификацию. Федеральные служащие, в основном, обучались с отрывом от государственной службы, а краевые – без отрыва или с частичным отрывом.
Повышение квалификации получили 425 муниципальных служащих, 38 – прошли профессиональную переподготовку, что в целом составило 10,7% численности. Более 31% муниципальных служащих прошли обучение с отрывом от службы и около 69% – без отрыва или с частичным отрывом от службы. За счет собственных средств обучалось 9 человек.
Наиболее популярными программами обучения среди работников, замещавших должности государственной гражданской и муниципальной службы были три направления: организационно-экономическое (23%), правовое (19%), управленческое (17%), сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.