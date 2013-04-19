В Приморье насчитали 16,9 тыс. чиновников, половина из которых не спешат повышать свою квалификацию

В 2012 году по программам дополнительного профессионального образования было обучено 2576 федеральных государственных служащих (24,8% численности), 252 государственных служащих краевого уровня (11,4% численности). Обучение проводилось за счет федерального и краевого бюджета, соответственно. Только четыре человека заплатили за повышение своей квалификации из собственных средств. Прошли профессиональную переподготовку 61 служащий, стажировку – 9, остальные повысили квалификацию. Федеральные служащие, в основном, обучались с отрывом от государственной службы, а краевые – без отрыва или с частичным отрывом.