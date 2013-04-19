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В Приморском крае назначена дата VIII Международного конгресса рыбаков

19 апреля 2013, 17:08
Распоряжение о подготовке и проведении мероприятия было подписано губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским накануне.

Во Владивостоке 12-13 сентября пройдет VIII Международный конгресс рыбаков.

Распоряжение о подготовке и проведении мероприятия было подписано губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским накануне.

Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, традиционный международный конгресс проводится ежегодно в целях повышения конкурентоспособности рыбной отрасли, укрепления международного сотрудничества российских и зарубежных рыбохозяйственных предприятий, общественных организаций и органов государственной власти, а также устойчивого функционирования рыбной отрасли России.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, Сергея Сидоренко, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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