В Приморском крае назначена дата VIII Международного конгресса рыбаков

Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, традиционный международный конгресс проводится ежегодно в целях повышения конкурентоспособности рыбной отрасли, укрепления международного сотрудничества российских и зарубежных рыбохозяйственных предприятий, общественных организаций и органов государственной власти, а также устойчивого функционирования рыбной отрасли России.