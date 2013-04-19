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Виктор Ишаев: Уровень зарплат на Дальнем Востоке будет превышать среднероссийский на 22%

19 апреля 2013, 17:45
Одной из ключевых тем выступления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перед депутатами стало развитие Дальнего Востока России, на что правительство выделяет сотни миллиардов рублей. На что будут потрачены эти деньги, "Росбалту" рассказал глава Минвостокразвития Виктор Ишаев.
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АТР

Одной из ключевых тем выступления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перед депутатами стало развитие Дальнего Востока России, на что правительство выделяет сотни миллиардов рублей. На что будут потрачены эти деньги, "Росбалту" рассказал глава Минвостокразвития Виктор Ишаев. — Какой объем ресурсов будет направлен на развитие Дальнего Востока? — Стоимость госпрограммы – 10,6 трлн рублей, из которых бюджетных ресурсов – 3,8 трлн. Дальний Восток должен развиваться. Было всего 5 вариантов программы, и мы выбрали оптимальный. Он вбирает в себя указы и поручения президента, а также решения правительства. — Каких результатов позволят достичь такие ресурсы? — Программа подразумевает рост валового выпуска макрорегиона в 2,2 раза к 2025 году. Его доля в экономике страны вырастет на 0,2%. Доля доходов, которую мы платим в бюджет, – на 0,3%. Кажется, что немного, но минимальная оценка дополнительных выплат региона в бюджет составляет 5 трлн рублей. То есть 3,8 трлн государство вложит, а получит 5 трлн, не считая всего остального (инфраструктуры, прибыли частных компаний и т.п. – ред.). Это говорит о том, что программа окупаема. Кроме того, мы ожидаем прироста населения на 1,1 млн человек и создания 200 тыс. рабочих мест. Уровень зарплат будет превышать среднероссийский на 22%. Программа состоит из двух подпрограмм. Это две федеральные целевые программы. Первая — Федеральная целевая программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которая действует по 2013 год. С 2014-го она не продлена, и мы сейчас работаем над тем, чтобы ее продлили до 2018 года. Вторая целевая программа – развитие Сахалинской области и Курил непосредственно. Она работает до 2015 года. Также есть 12 подпрограмм. Они базируются на тех преимуществах, которые есть у Дальнего Востока. Госпрограмма рассчитана как по отраслям, так и по субъектам Федерации, имеет достаточно серьезное научное обоснование. Мы получили порядка 15 отзывов от экспертов, включая представителей Российской академии наук, крупного российского бизнеса, Всемирного банка, Государственного банка развития Китая и института Гайдара. Согласовали со всеми губернаторами. Где-то полная поддержка, где-то — не совсем. — В ходе выступления в Госдуме 17 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о выделении дополнительных 500 млрд рублей на программу развития Дальнего Востока и Забайкалья. На что пойдут эти деньги? — Есть поручения президента, они четко прописаны. Деньги пойдут на развитие железных дорог (БАМ-2, модернизация Транссиба), строительство морских портов и аэропортов, создание опорной сети автомобильных дорог. Кроме того, часть ресурсов будет направлена на развитие добычи, разработки и переработки углеводородов. Это и Сахалин, и Чаянда, и Ковыкта, и строительство трубопроводов, и создание нефтехимического заводов в Находке и Белогорске. На строительство БАМ-2 пойдут 250 млрд рублей из 520 млрд в рамках программы. Его проектная мощность – 12,5 млн тонн. Однако в результате того, что там построили туннель, провозная мощность выросла до 18 млн тонн. Но до 2018 года нам надо хотя бы до 50 млн тонн довести. Сейчас у нас есть поручение доработать федеральную целевую программу (ФЦП) до 1 июля с учетом поручений президента. Это будет непросто, поскольку она уже согласована, и оттуда уйдет социальная инфраструктура – она переместится в государственную программу. Мы даже говорим о том, чтобы ФЦП начала работать с 2013 года по 2017-й, потому что в 2013-м должны разрабатываться проекты. Если их не будет, ничего не будет. 50 млрд рублей пойдут на развитие энергетики. Они позволят построить 4 электростанции: в Якутии, Амурской области, Хабаровском крае (как раз под развитие электрической тяги БАМа-2) и на Сахалине. Где-то дефицит мощности, а где-то станции устарели, и нужны новые. — Для чего потребовалось увеличивать капитализацию Фонда развития Дальнего Востока и Забайкалья? — Это возвратные деньги. У инвестиций из фонда не должно быть такой же доходности, как и у банков. Когда проходило заседание госкомиссии под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева в Якутске, губернаторы спрашивали: а какой смысл идти в фонд, если доходность с банками будет одинаковой? В банке все ясно и понятно: залог и деньги на стол. А у Фонда должна быть более низкая доходность: дефлятор плюс операционные услуги. То есть мы можем рассчитывать на 8-9%. Это уже подъемные деньги. Доходность предприятий в среднем по Дальнему Востоку составляет 12%, а банки сегодня предлагают деньги под 15%. — Если уже есть программа, для чего потребовалось принятие закона о Дальнем Востоке, о котором говорил премьер депутатам? — Это была наша идея, и мы ее предлагали. Это преференции, льготы по налогам на имущество, прибыль и землю. Это другие ставки по НДПИ, поскольку на Дальнем Востоке другие затраты при добыче полезных ископаемых, здесь практически нет инфраструктуры и дорогая энергетика. Должны быть созданы особые экономические зоны. Также мы говорим о необходимости создания контактной зоны, где ресурсы перерабатываются и уже в готовом виде, как продукция, идут нашим потребителям. Я эту идею предлагаю уже 10 лет. Китайцы нас услышали и на своей территории уже так делают. Мы же хотим создать контактную зону на своей территории. Малазийцы из куба древесины могут извлекать $627. Финны и канадцы — $500-520. Мы берем $80-90, а иногда всего $30. То есть мы теряем ресурсную базу и не получаем добавленной стоимости. Переработка должна быть у нас. Конечно, не 100%, мы понимаем это. Сейчас работа в этом направлении ведется. Правда, накладывается фактор вступления России в ВТО. Наших производителей надо защищать. Повышать пошлины на экспорт сырья и снижать на готовую продукцию. Нужно выравнивать тариф по электроэнергии, создавать приемлемые транспортные тарифы, чтобы был выбор – либо в Китай везти, либо в среднюю полосу России. Сейчас же сразу удорожание такое идет, что вся продукция становится неконкурентоспособной. Премьер поручил разрабатывать закон Минэкономразвития. Мы свои предложения туда отдали. Делали это уже три раза – не все учитывается. Если бы нам поручили закон, мы бы разработали его таким, каким он должен быть. — Когда закон может быть принят? — Он должен быть принят не позднее второго квартала. Он нужен уже сейчас, иначе работать не будет. Эта программа должна работать на льготных условиях. — Сейчас в регионе проводится фактически инвентаризация ресурсов в рыбной отрасли. Для чего? — В биоресурсах у нас разворовывается $1,5 млрд. Эту тему поднимал еще Евгений Максимович Примаков (будучи премьер-министром РФ — ред.). Мы взяли таможенные данные Китая, Кореи и Японии и данные нашей таможни. Получилось, что у нас купили на $1,5 млрд больше, чем мы продали. Это прямое воровство, и никто меня тут не переубедит. Как с этим бороться? Всех посадить не получится. Нужно делать публичные торги. Мы внесли соответствующее предложение в правительство по организации электронных торгов биоресурсами и древесиной. Китайцы покупают рыбу "на воде". Причем, они дают аванс. Беспроцентный. Благодаря этому бункеруется корабль, он заправляется, выплачивается аванс команде, а потом по сжатой цене происходит расчет продукцией. В нашем же банке дается не аванс, а кредит и под 15%. Почему нельзя продать "на воде" на электронных торгах? Конкуренция и открытость помогут прийти к оптимальным, экономически обоснованным ценам. — Раньше в России биржевая торговля товарами как-то не особо прижилась. Вас это не настораживает? — Ну и что? Наверное, 1,5 млрд долларов — неплохие деньги. Можно и бойкотировать, и проводить решения любые, чтобы этого не состоялось. Наверное, не потому, что технически реализовать торги невозможно? Наше предложение никто не отверг. Правда, пока решение не принято, но я уверен, что это состоится. — То есть решение уже находится на стадии "внесено в правительство"? — Совершенно верно. — Планируете ли вы организовать аналогичную торговлю российской нефтью? Ведь дальневосточный сорт ESPO, судя по первым отзывам, имеет все шансы стать эталонным для Азии. — Думаю, что в вопросы нефти и газа нас не допустят. В правительстве есть и другие структуры, которые занимаются этими вопросами. Есть и достаточно мощные компании. Они эти вопросы и правила вырабатывают напрямую. В свое время нефть и газ из положения у нас вычеркнули. — Как сейчас строятся отношения с азиатскими инвесторами? — Я встречался со всеми руководителями этих стран, беседовали на эти темы. Китайцы готовы участвовать в приватизации, в разработках, в развитии инфраструктуры. Сегодня работают компании по добыче руд. Они пользуются долгосрочным кредитом Китая под 4%, размещают свои акции на гонконгских биржах и получают достаточно серьезные доходы. У Китая есть своя внутренняя политика, которая ориентирована на развитие отношений и создания базы для развития отношений, потому что они понимают, что внутренний спрос у них не заменит экспорт. И они понимают, что вложение капиталов в Дальний Восток – это высокодоходные инвестиции. Если мы говорим и доказываем, что вложив $3,8 млрд, государство получит $5 млрд, не считая всего остального, то там эти вещи давно просчитали. Они готовы участвовать в месторождениях по добыче угля, в проектах по заготовке древесины, сельском хозяйстве, готовы строить инфраструктуру. Скажи им строить БАМ-2, они с удовольствием это будут делать. И будут жить на нем неплохо многие годы. Мы понимаем эти вещи. Корейцы готовы прийти в Россию с инвестициями. С японцами сложнее. Там двойной стандарт. Если мы говорим: давайте вместе будет развивать переработку биоресурсов, древесины, у вас новые технологии, а у нас ресурсы, они вспоминают, что между нашими странами нет мирного договора. Если мы говорим про Сахалин-3, добычу нефти и газа, то слышим: мы с удовольствием. А острова? Да какие острова, причем они? Вот политика Японии. Еще Капица говорил, что Европа – это уже одно государство со своими проблемами. Не исключено, что и Азия будет одним государством через смену поколений. Границы уйдут. Мы говорим: приходите, пожалуйста, на Курилы (это позиция и премьера Медведева) и создавайте предприятия со стопроцентным японским капиталом. Когда я еще работал губернатором, все лесные предприятия были со стопроцентным японским капиталом. Мы не хотим вмешиваться. Наоборот, мне тогда сами иностранные инвесторы предлагали вложить 15% региональных денег, чтобы иметь гарантии от развала предприятий или от каких-то обид. Объем накопленных инвестиций у нас очень маленький. Вообще мы рассматриваем все эти программы, в том числе, и по развитию Дальнего Востока, не только как развитие самого региона, а как развитие России в целом. Если мы возьмем темпы роста экономик Европы и США от 2008 года до начала этого года, то они никакие. Россия на 1 января 2012 года вышла на 0 от докризисного периода, а потом показала рост 3,4%. Весь АТР (Азиатско-Тихоокеанский региона — ред.) прирос на 12%. Нам надо быть там. Что такое АТР? 64% населения земного шара, 63% валового продукта, 51% мировой торговли. Это АТР, включая США. А как мы там торгуем? Только 24% российского торгового оборота приходится на АТР, а экспорта – всего 17%. Если брать накопленные инвестиции, то здесь всего 10,4% от общего объема. То есть Россия не использует потенциал мощнейшего региона. Мы сегодня заперты инфраструктурными мощностями. Говорим о глубокой переработке, транспортно-логистическом центре, но не хватает портов. Нужна дорога на Сахалин. Потому что там расположены незамерзающие порты. Если она будет сделана, Россия будет иметь 3 выхода в океан. Это мощнейший толчок в развитии. То, что производится на Дальнем Востоке, можно, образно говоря, в карманах унести. А для переориентировки того, что производит Россия в целом на АТР, нужна инфраструктура. Транссиб везет 100 млн тонн в год, БАМ – 18 млн. А нам надо 200 млн. И если мы не создадим логистику, ничего не получится. Потом мы уже будем говорить о создании науки, о туризме. И Камчатка, и все остальное при создании инфраструктуры – ничуть не хуже, чем другие города и страны. Потенциал развития есть. Он колоссальный. Никто не говорит, что с Европой не надо торговать. Там надо заниматься и свои позиции не терять. Но России надо развиваться темпами роста 6-8% в год. Где она будет брать такие темпы? В Европе она их не возьмет. Прирост здесь можно взять, в Азии. Беседовал Владислав Кузьмичев, ИА "Росбалт".

#Новости#Минвостокразвития#Виктор Ишаев#АТР#Дальний Восток#Политика
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