За 10 дней свои штрафы проверили более миллиона водителей

Напоминим, 6 апреля, на сайте Госавтоинспекции был запущен сервис, позволяющий собственнику или владельцу транспортного средства, введя номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации, получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории России, штраф за которые не был уплачен. Как сообщила пресс-служба «ГУОБДД МВД России», "граждане очень активно начали пользоваться этой возможностью. При этом большинство отзывов о работе нового сервиса – как в средствах массовой информации, так и в блогах – носят исключительно позитивный характер. Водители охотно знакомятся с информацией о штрафах, которые они не успели или забыли по каким-либо причинам оплатить, и сразу же оплачивают их через Интернет, либо распечатывают с сайта квитанции, чтобы оплатить их в банке. При этом, что важно, каждая оплата, произведенная через Интернет-сайт, в течение суток попадает в базу данных Госавтоинспекции, и данный штраф пропадает из списка «долгов». Ряд пользователей, обнаружив задолженность, которую они ранее уже оплатили, предоставили соответствующую информацию и подтверждающие документы об оплате прямо через сайт Госавтоинспекции, чтобы разобраться с этой проблемой и более не числиться в «должниках». Иными словами, польза от нового сервиса очевидна. Своевременная информация о наличии неоплаченного штрафа и возможность его оплаты с помощью Интернет-технологий позволяет, с одной стороны, повысить собираемость штрафов, с другой – водителям избежать неприятных последствий за неоплату, которые, помимо принудительного взыскания штрафа через службу судебных приставов, могут грозить нарушителю и наказанием вплоть до административного ареста на срок 15 суток". Напомним, теперь собственник или владелец транспортного средства, введя на официальном сайте ГИБДД номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации, получит информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории России, штраф за которые не был уплачен. При этом никаких персональных данных о лице, привлеченном к административной ответственности, на сайте публиковаться не будет – система отобразит только информацию именно о неоплаченных штрафах за нарушения, совершенные на данном автомобиле, независимо от того, кто именно был привлечен к административной ответственности – даже если это были разные водители.