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Объявлена очередная жеребьевка земельных участков для многодетных семей во Владивостоке

20 апреля 2013, 19:28
Очередная жеребьёвка земельных участков среди многодетных семей объявлена во Владивостоке на 14 мая. На этот раз на выбор будет выставлено 29 участков, в жеребьёвке приглашены участвовать 28 семей – с 81 по 108 номер в реестре (согласно положению, участков должно быть на один больше).

Очередная жеребьёвка земельных участков среди многодетных семей объявлена во Владивостоке на 14 мая. На этот раз на выбор будет выставлено 29 участков, в жеребьёвке приглашены участвовать 28 семей – с 81 по 108 номер в реестре (согласно положению, участков должно быть на один больше).

28 участков расположены на улице Курильской (в районе Подгороденки), один – остался с прошлой жеребьёвки и находится в районе улицы Ломаной (ст. «Спутник»). Площадь, в соответствии с законом, составляет в среднем от 1300 до 1900 кв. метров, сообщается на сайте администрации, которая ежедневно публикует новости владивостока.

Все участки пригодны под застройку малоэтажными жилыми домами, расположены недалеко от федеральной трассы. Конечно, семьям, которые получат здесь землю, предстоит потрудиться над разработкой и благоустройством надела. При этом рядом в районе уже давно идет активная застройка коттеджами и дачами.

В администрации Владивостока продолжается подготовка земельных участков для предоставления следующим очередникам из реестра многодетных семей.

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