Объявлена очередная жеребьевка земельных участков для многодетных семей во Владивостоке

Очередная жеребьёвка земельных участков среди многодетных семей объявлена во Владивостоке на 14 мая. На этот раз на выбор будет выставлено 29 участков, в жеребьёвке приглашены участвовать 28 семей – с 81 по 108 номер в реестре (согласно положению, участков должно быть на один больше).

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