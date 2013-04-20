С 19 апреля повышена штрафы за проезд грузовиков под запрещающий дорожный знак

19 апреля вступили в силу изменения в действующее законодательство, согласно которым несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, теперь будет наказываться строже. Так, вступившими в силу поправками статья 12.16 КоАП РФ дополнена частью 6, которая устанавливает ответственность за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых автотранспортных средств. С сегодняшнего дня штраф за данное нарушение составляет 500 рублей. До вчерашнего дня применялась ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере 300 рублей по части 1 той же статьи КоАП РФ. В Москве и Санкт-Петербурге с 1 июля 2013 года санкция за такое правонарушение будет еще строже: штраф составит 5000 рублей. Это также предусмотрено изменениями, внесенными в КоАП РФ: статья 12.16 дополнена частью 7, предусматривающей для городов федерального значения повышенное наказание за несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автотранспортных средств, сообщает омициальный интернет-сайт «ГУОБДД МВД России».