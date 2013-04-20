Средняя цена билета в Театр оперы и балета во Владивостоке составит 800 рублей

Приморский театр оперы и балета начали возводить во Владивостоке в рамках подготовки города к сентябрьскому саммиту АТЭС-2012. По поручению председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА, он должен быть введен в эксплуатацию в срок до 1 июня 2013 года. По проекту в театре будет два зала - на 300 и 1500 мест. Художественным руководителем нового театра стал российский дирижер Антон ЛУБЧЕНКО. Возглавит балетную труппу народный артист Республики Татарстан, солист Будапештского балета Айдар АХМЕТОВ.