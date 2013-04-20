В России узаконят "обнищание элит"

Пакет президентских законопроектов о запрете на зарубежные счета для госслужащих и парламентариев в пятницу, 19 апреля, при рассмотрении Госдумой во втором чтении сумел заручиться рекордной поддержкой — за него отдали свои голоса 444 депутата. При доработке нормы документа были серьезно ужесточены. Так, государевым слугам запретили хранить за границей не только деньги, но и ценности. Правда, их перечень в тексте остался нераскрытым. Но, по заверениям парламентариев, речь может идти о драгоценных камнях, антиквариате и предметах искусства. Чиновники и парламентарии также не смогут иметь в собственности и распоряжаться "финансовыми иностранными инструментами". Как пояснила глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, этим термином предложено охватить все виды ценных бумаг иностранных эмитентов и производные финансовые инструменты — акции, облигации, депозитарные расписки, паи, опционы, фьючерсы, форварды, свопы и т.д. От всего этого добра должностным лицам велено освободиться или вернуть его на Родину в течение трех месяцев. Отсрочка в полгода будет действовать только в том случае, если имущество оказалось предметом судебных разбирательств, и на него был наложен арест. При этом новые требования решено распространить не только на госслужащих всех уровней, губернаторов, парламентариев, сотрудников правоохранительных органов, глав госкорпораций и внебюджетных фондов, их супругов и малолетних детей, но и на кандидатов, претендующих на выборные должности. Отказ выполнить требования обернется увольнением с работы, а в случае с парламентариями — потерей мандата. Как уже сообщал "Росбалт", в Госдуме решили не подвергать суровой каре нарушителей новых запретов и отказаться от принятой ранее в первом чтении нормы, по которой им светила посадка в тюрьму сроком до 5 лет или десятимиллионные штрафы. Ко второму чтению также выяснилось, что возможностей обойти предложенные ограничения у особо изворотливых чиновников теперь станет гораздо меньше. По подсказке президентской администрации, депутаты прикрыли такую лазейку, как передача имущества в трастовое управление. Так что теперь госслужащим придется, судя по всему, переводить все добро на подконтрольные им компании или довериться родственникам, переписав на них свои активы. Не исключен и такой вариант, как массовые разводы должностных лиц со своими вторыми половинами с последующим дарением им нажитых непосильным трудом богатств. По слухам, этот способ уже опробовали как минимум 30 депутатов Госдумы, которые перед подачей ежегодных деклараций вдруг оказались "бедными холостяками", живущими на одну депутатскую зарплату. Тем не менее, Госдума решила не обирать себя и других до нитки, сохранив в тексте закона норму, разрешающую госслужащим иметь в собственности зарубежную недвижимость. Единственное требование в этом случае связано с ее обязательным декларированием и указанием источников, на которые было осуществлено ее приобретение. Попытки представителей думских фракций еще больше ужесточить будущий закон успехом не увенчались. Так, представители "партии власти" отвергли поправку коммуниста Олега Смолина, который предложил запретить отправлять детей чиновников на учебу в заморские страны, кроме случаев межвузовского обмена. "Некоторые депутаты пытаются здесь стимулировать патриотизм, а сами отправляют своих детей учиться за границу", — сказал депутат, намекнув, судя по всему, на скандальную историю с единороссом Сергеем Железняком, дочери которого, как выяснилось, учатся в Швейцарии. "Не лучше ли им заботиться об отечественном образовании, глядишь, его качество сразу заметно повысится?", — выразил надежду коммунист. Но докладчик по проекту, зампред профильного комитета по безопасности Эрнест Валеев сказал, что достаточно будет и того, если образование отпрысков элиты будет оплачиваться через российские банки. Так, по его словам, деньги будут под контролем, и станет ясно, из каких источников заботливый родитель инвестирует в светлое будущее своих чад. После такой правки пакета законопроектов многие депутаты прикинули, что российская правящая прослойка должна теперь серьезно обеднеть. А первый замруководителя фракции "Единая Россия" Вячеслав Тимченко даже возвестил о формировании элиты нового типа. "Несомненно, этот законопроект выходит далеко за рамки антикоррупционной темы. Политологи говорят о национализации политической и управленческой элиты. Но, на мой взгляд, квинтэссенцией решения этой задачи должно стать формирование нового типа государственной элиты, костяк которой составят представители среднего класса — врачи, учителя, активная образованная молодежь, научно-техническая интеллигенция, квалифицированные рабочие, представители малого и среднего бизнеса", — перечислил депутат. Прав ли Тимченко, страна узнает уже в следующем году, когда чиновники и парламентарии предоставят очередные декларации о доходах. И что-то подсказывает, что в попытках сохранить свои капиталы, мало кто из них решит добровольно сдать мандат или покинуть государственный пост. Елена Земскова, ИА "Росбалт".