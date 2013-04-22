ХОККЕЙ: Владивосток получит свою команду КХЛ

"Клуб из Владивостока на 99,99 процента вступит в КХЛ уже со следующего сезона. Есть финансирование, президент, генеральный менеджер. В следующую субботу во Владивостоке официально объявим об этом на специальной пресс-конференции", - сообщил в интервью "Спарт-Экспрессу" президент КХЛ Александр МЕДВЕДЕВ.