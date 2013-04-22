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Счетная палата считает, что совет директоров "Аэрофлота" принимал неэффективные решения по "дочкам"

22 апреля 2013, 18:02
Счетная палата РФ установила случаи принятия советом директоров ОАО "Аэрофлот" экономически неэффективных решений в части создания и управления дочерними и зависимыми обществами, говорится в сообщении департамент информации ведомства по итогам проверки деятельности авиакомпании за 2010-2011 годы и девяти месяцев 2012 года.

Счетная палата РФ установила случаи принятия советом директоров ОАО "Аэрофлот" экономически неэффективных решений в части создания и управления дочерними и зависимыми обществами, говорится в сообщении департамент информации ведомства по итогам проверки деятельности авиакомпании за 2010-2011 годы и девяти месяцев 2012 года.

Напомним, что одной из дочерних компаний "Аэрофлота" является ОАО "Владивосток Авиа", вошедшее в группу компаний "Аэрофлот" в 2011 году. Уже в этом году "Аэрофлот" принял решение о передаче принадлежащих ему 52,1562% акций приморской авиакомпании ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ), на базе которого создается Дальневосточная авиакомпания "ДВА".

"Золотой Рог" уже сообщал, что "Владивосток Авиа" в 2012 году увеличило чистый убыток по РСБУ по сравнению с 2011 годом на 46,1% - до 2 млрд 931,224 млн рублей. Выручка сократилась на 10,2%, до 10 млрд 263,175 млн рублей. Как следствие, на 1 января 2013 года стоимость чистых активов (балансовая стоимость имущества за вычетом долговых обязательств) ОАО "Владивосток Авиа" была отрицательной и составляла -5,424 млрд рублей. "Существенное снижение стоимости чистых активов связанно с накопленным убытком", - поясняет компания.

Как отмечается в материалах проверки Счетной палаты, в стоимости авиаперевозок 53% расходов связаны с выполнением полета воздушного судна (в том числе 31,9% - горюче-смазочные материалы и 21,2% - аэропортовое и аэронавигационное обслуживание, поставщики которого являются монополистами на территории РФ), 26,6% - содержание в исправном состоянии воздушных судов, 10,8% - обслуживание пассажиров и обработка грузов, 9,5% - организация и обеспечение выполнения авиаперевозок (продажа, реклама, иные административные расходы).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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