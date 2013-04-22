Счетная палата считает, что совет директоров "Аэрофлота" принимал неэффективные решения по "дочкам"

"Золотой Рог" уже сообщал, что "Владивосток Авиа" в 2012 году увеличило чистый убыток по РСБУ по сравнению с 2011 годом на 46,1% - до 2 млрд 931,224 млн рублей. Выручка сократилась на 10,2%, до 10 млрд 263,175 млн рублей. Как следствие, на 1 января 2013 года стоимость чистых активов (балансовая стоимость имущества за вычетом долговых обязательств) ОАО "Владивосток Авиа" была отрицательной и составляла -5,424 млрд рублей. "Существенное снижение стоимости чистых активов связанно с накопленным убытком", - поясняет компания.