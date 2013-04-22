В Китае от землетрясения пострадали более 1,5 миллиона жителей провинции Сычуань

Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано утром в субботу в 8.02 по местному времени (4.02 мск) в провинции Сычуань на юго-западе Китая. По уточненным данным Геологической службы США, магнитуда толчка составила 6,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,3 километра, его эпицентр располагался в уезде Лушань в 100 километрах от административного центра провинции города Чэнду.