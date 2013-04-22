В Приморье озвучили график работы погранпунктов пропуска на праздники

"При планировании поездки в Китай в период майских праздников стоит учитывать режим работы пунктов пропуска через государственную границу. В эти дни автомобильный пункт пропуска "Краскино" не будет работать 1, 2, 5, 9, 12 мая, в то же время пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка" работают в обычном режиме без выходных", — говорится в сообщении.