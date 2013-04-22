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В Приморье озвучили график работы погранпунктов пропуска на праздники

22 апреля 2013, 14:24
В праздники ожидается большой поток туристов выезжающих в КНР. Поэтому дополнительные автобусы, которые ходят вне расписания, могут не пройти таможню или долго ожидать своей очеред
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Туризм

Пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка" в Приморье на границе России и Китая во время майских праздников будут работать без выходных, а "Краскино" — с пятью дополнительными выходными, сообщает администрация края.

"При планировании поездки в Китай в период майских праздников стоит учитывать режим работы пунктов пропуска через государственную границу. В эти дни автомобильный пункт пропуска "Краскино" не будет работать 1, 2, 5, 9, 12 мая, в то же время пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка" работают в обычном режиме без выходных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в праздники ожидается большой поток туристов выезжающих в КНР. Поэтому дополнительные автобусы, которые ходят вне расписания, могут не пройти таможню или долго ожидать своей очереди, пишут РИА Новости.

#Новости#Туризм#Приморье#Общество
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