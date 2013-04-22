"Весенний позитив" уже на подходе

Но главное, юные участники будущего мероприятия очень ждут зрителей гала-концерта и гостей ярмарки. Больше всего им хочется, чтобы их таланты и способности оказались востребованными и оцененными. Им этого очень не хватает в повседневной жизни (педагоги детских домов не в счет). Вспомните, как горят глаза «домашних» детей, выступающих перед родными и близкими на детских утренниках и вручающих родителям, бабушкам и дедушкам изготовленные своими руками поделки. Дети, о которых идет речь, этой возможности лишены. Но для них это, поверьте, очень важно. Станьте частичкой праздника для тех, кто действительно нуждается в вашем участии и заботе!