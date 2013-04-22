"Весенний позитив" уже на подходе

Приморцев приглашают на фестиваль для детей-сирот. Будет здорово и душевно.
«Открой для себя мир, миру открой себя!» - под таким девизом 14 мая во Владивостоке пройдет Фестиваль воспитанников детских домов «Весенний позитив», организованный благотворительным фондом добровольной помощи детям «Владмама» при информационной поддержке одноименного портала - www.vladmama.ru.
Старт мероприятию даст яркий и зрелищный гала-концерт, подготовленный ребятами, после чего им предстоит интересная и насыщенная работа в тематических секциях. Параллельно на протяжении всего дня – с 10.00 до 17.30 - будет проходить ярмарка-продажа предметов детского творчества (практика показывает, что зачастую это – настоящие шедевры, достойные присутствия на полках интерьерных салонов). Вот и в этот раз ребята очень старались, вкладывая в свои поделки не только полученные навыки, но и душу. Трогательные работы транслируют тепло детских сердечек и их надежды на счастливую жизнь.
«Весенний позитив» проводится с целью поддержки и развития творческого потенциала воспитанников детских домов Приморского края, - поясняет Президент благотворительного фонда «Владмама» Светлана КАНЯ. – Это будет полноценная площадка для общения ребят и их педагогов, обмена знаниями и опытом. Лучшие участники будут награждены ценными подарками и сувенирами, а над наиболее талантливыми будет установлен индивидуальный патронат».
Но главное, юные участники будущего мероприятия очень ждут зрителей гала-концерта и гостей ярмарки. Больше всего им хочется, чтобы их таланты и способности оказались востребованными и оцененными. Им этого очень не хватает в повседневной жизни (педагоги детских домов не в счет). Вспомните, как горят глаза «домашних» детей, выступающих перед родными и близкими на детских утренниках и вручающих родителям, бабушкам и дедушкам изготовленные своими руками поделки. Дети, о которых идет речь, этой возможности лишены. Но для них это, поверьте, очень важно. Станьте частичкой праздника для тех, кто действительно нуждается в вашем участии и заботе!
До встречи на фестивале.
Для тех, кто желает оказать посильное содействие в проведении фестиваля, реквизиты для безналичных перечислений:
Фонд: Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама»
ОГРН: 1102500001262, ИНН: 2540162465, КПП: 253601001
Адрес: 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Горная, 33, кв. 12
Расчетный счет: 40703810811021002174 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Корреспондентский счет: 30101810400000000727, БИК: 040813727
Назначение платежа: добровольное пожертвование средств на фестиваль «Весенний позитив».