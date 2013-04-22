Владимир Мамонтов встретится с журналистами во Владивостоке

Досье: Владимир Мамонтов родился 21 декабря 1952 года во Владивостоке. В 1975 году окончил факультет журналистики ДВГУ. Журналистскую карьеру начинал в местной газете «Красное знамя». Долго работал собственным корреспондентом «Советской России» в Хабаровске. С 1990 года 15 лет работы в «Комсомольской правде» в Москве, во время которых занимал в КП едва ли не все руководящие посты. В 2005-м стал главным редактором газеты «Известия». С ноября 2009 года – президент редакции газеты «Известия». В настоящее время также является: советником генерального директора ЗАО "Национальная Медиа Группа", директором Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет", председателем правления Гильдии печатной прессы Медиасоюза, членом Совета по массовым коммуникациям при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, членом Общественного совета при Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, членом Общественного Совета Министерства транспорта Российской Федерации, членом Общественного совета при Следственном комитете при Прокуратуре Российской Федерации, членом Попечительского совета Высшей школы телевидения Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, членом Наблюдательного совета Фонда содействия развитию образования в области журналистики «Медиалогия», членом Академии российской прессы.