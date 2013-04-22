Во Владивостоке презентовали альбом "Книжная графика Приморского края"

Здесь представлены работы художников, выполненные в самых разных техниках – акварель, тушь, гуашь, карандаш, литография, линогравюра, ксилография, смешанные техники. «Подчас иллюстрации приобретали значение самостоятельного художественного произведения, продолжая свою жизнь не только в книге, но и в качестве уникальной графики в музейных и частных коллекциях», - пишет Ольга Зотова в предисловии к изданию. При составлении альбома использовались оригинальные графические листы, передающие особенности фактуры художественного произведения. Некоторые иллюстрации потребовали кропотливой восстановительной работы.