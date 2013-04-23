Альянс строителей Приморья не останется в стороне от происшествий на стройках Владивостока

Поскольку времени на учебу будет немного, его решено посвятить двум важнейшим для руководителей вопросам. Первый - это тайм-менеджмент, или правила планирования собственного времени. Многие руководители сегодня буквально живут на работе. Когда для всех других рабочий день заканчивается и они уходят, то для руководителей начинается еще один, когда они могут спокойно поработать. Те, кто себя посвятил стройке, зачастую не видят ни семьи, ни хорошего отдыха и часто даже не доживают своего срока… Но так нельзя. Руководителю надо уметь так планировать собственное время, оптимизировать его и жить по этому плану, чтобы у него оставалось время и на все остальное. О правилах этого искусства участникам собрания СРО напомнит тренер-консультант.