Девам пока лучше не заводить новых связей

Близнецы. У Близнецов в первой половине недели могут возникнуть разногласия в работе с коллегами. Также в это время не исключены частые сбои в работе с компьютерной техникой. Вторая половина недели увеличивает ваши шансы на карьерное продвижение. Могут улучшиться отношения с начальством.