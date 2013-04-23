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Дистанционную занятость россиян прописали в Трудовом кодексе

23 апреля 2013, 11:04
Наконец-то все, кто трудится за пределами офиса компании, тоже попали в правовое поле.

Наконец-то все, кто трудится за пределами офиса компании, тоже попали в правовое поле. Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс, легализующие дистанционную работу. А это значит, что сейчас можно не только работать, спокойно сидя дома, но и трудовой договор заключить, не выходя на улицу.

Как отмечают эксперты, в первую очередь это упростит жизнь тем, кто работает на компанию не в том городе, где находится ее головной офис.

Законопроект писался и обсуждался на всех уровнях несколько лет. Первоначальными инициаторами документа выступили работодатели. А разработал его Минтруд. Закон дает определение дистанционной занятости. Устанавливает, что теперь трудоустройство возможно путем обмена электронными документами с электронными подписями. Да и знакомить работника с нормативными локальными актами работодатель теперь может через Интернет. Как отмечают эксперты, за пределами офисов сегодня трудится огромное количество специалистов. В таком режиме часто работают дизайнеры, программисты, журналисты, редакторы, переводчики, люди, обрабатывающие информацию, а также люди, занятые в интернет-торговле и сопровождающие товар после его продажи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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