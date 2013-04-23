Дистанционную занятость россиян прописали в Трудовом кодексе

Законопроект писался и обсуждался на всех уровнях несколько лет. Первоначальными инициаторами документа выступили работодатели. А разработал его Минтруд. Закон дает определение дистанционной занятости. Устанавливает, что теперь трудоустройство возможно путем обмена электронными документами с электронными подписями. Да и знакомить работника с нормативными локальными актами работодатель теперь может через Интернет. Как отмечают эксперты, за пределами офисов сегодня трудится огромное количество специалистов. В таком режиме часто работают дизайнеры, программисты, журналисты, редакторы, переводчики, люди, обрабатывающие информацию, а также люди, занятые в интернет-торговле и сопровождающие товар после его продажи.